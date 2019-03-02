أحلام تطلب رأي جمهورها لهذا السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حرصت الفنانة الإماراتية أحلام، على مشاركة جمهورها اختيار أغاني حفلها المقبل، مستعينة بخفة ظلها كعادتها برسالة لمتابعيها عبر حسابها على تويتر.

ونشرت أحلام على تويتر، رسالة كتبت فيها: "سيداتي وسادتي اختاروا أغاني حفلي القادم".

وانهالت تعليقات متابعيها ومحبيها الذين حرصوا على مشاركتها اختيار أغاني حفلها القادم: "احتاجك أنا، مكاني، على كثر الوفى، بطلنا نحب، من أكون، أغلى إنسان، أحبك موت، من أثر عليك، الحزن حزني، موعدك، قول عني، أكثر من أول، تدري ليش، ما يصح إلا الصحيح".

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يذكر أن أحلام مرت بفترة عصيبة مؤخرًا، بسبب مرضها، حيث فوجئ متابعوها بنشرها صورة لإحدى يديها عليها ورقة مدون بها اسمها وتاريخ دخولها للمستشفى؛ ما آثار قلقهم.

ولم تكشف أحلام السبب وراء دخولها المستشفى، واكتفت بالتعليق بكلمة واحدة وهي "الحمدلله".