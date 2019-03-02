حليمة بولند تثير اشمئزاز النشطاء بطريقة تقشير "الجراد"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، اشمئزاز جمهورها ومحبيها خاصة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مقطع فيديو لوالدتها وهي تشرح كيفية تناول "الجراد".

وبثت حليمة مقطع الفيديو عبر حسابها على سناب شات، حيث أظهر كمية كبيرة من "الجراد"، بينما تمسك والدتها واحدة منه، لتعلمها كيفية تقشيره وأكله وتعطيها معلومات عنه.

وشاركت ابنتا حليمة في المقطع، حيث أبديتا انزعاجهما من شكل الجراد، ورفضتا فكرة أكله تمامًا خاصة الصغرى كاميليا،.

وتعجبت بولند من تعامل والدتها مع الجراد مبدية انزعاجها من المنظر، كما سألتها عن الطريقة لترد عليها أمّها، بأنه "لذيذ"

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وعلقت على المقطع، قائلة: "أمي بدها تاكل جراد، يأكلونه أهل الكويت قبل، وأنا وبناتي مخترعين لايعة نفسنا".

وتداول نشطاء مقطع الفيديو، حيث أصيب الكثير منهم بالدهشة والاشمئزاز، بسبب المنظر، وبدا ذلك واضحًا من التعليقات.

يذكر أن حليمة تلقت انتقادات حادة من قبل جمهورها، أمس، بسبب نشرها فيديو وهي تضع "طين" البحر الميت على جسدها، وذلك أثناء تواجدها في الأردن.