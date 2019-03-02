شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سلمى رشيد بعد نجاح حفلتها فى هولندا: "شكرا السفارة المغربية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة المغربية سلمى رشيد على توجيه الشكر إلى جمهورها الذى حضر حفلها الأخير فى هولندا، وكذلك توجيه الشكر للسفارة المغربية فى هولندا.

الفنانة سلمى رشيد تشارك جمهورها أجواء حفلتها فى هولندا وقالت "سلمى رشيد": "إطلالتى من حفل هولندا.. شكرا للجمهور الرائع اللى حضر.. وللسفارة المغربية على رأسهم السفير المغربى بهولندا.. وشكرا لكل من ساهم فى إنجاح هذا الحفل". Advertisements

حفل الفنانة المغربية سلمى رشيد فى هولندا وكانت الفنانة سلمى رشيد قد شاركت جمهورها خلال حفلها الأخير يوم الخميس الماضى، باقة من ألمع أغانيها التي يتفاعل معها الجمهور منهم أغنية "اش جا يدير" و"سمعني نبضك" و"وش جديدك"، وغيرها.

جانب من حفل الفنانة سلمى رشيد فى هولندا

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