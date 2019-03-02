شكرا لقرائتكم خبر عن تحدى الربع قرن فن.. ليلى علوى من "يا مهلبية يا" لـ"الوجه الحسن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكثر من 3 عقود هو مشوار النجمة ليلى علوى فى الحياة الفنية، قدمت خلاله العشرات من الأعمال السينمائية والتليفزيوينة المتميزة، لكن وفقا لتحدى "الربع قرن فن"، الذى يطلقه قسم الفن بـ"الخليج 365"، نتناول 25 سنة فن فى تاريخ النجمة الكبيرة، وبالتحديد فى الفترة من 1991 حتى 2016.

عام 1991 شهد نشاطا فنيا كبيرا ومتميزا للنجمة ليلى علوى، حيث شاركت فى بطولة أربعة أفلام أحدها "يا مهلبية يا"، وشاركها البطولة الفنانون هشام سليم، أحمد راتب، حسن كامى، من إخراج شريف عرفة.

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تحدي ربع قرن فن ليلي علوي

وبجانب فيلم "يامهلبية يا"، كان لها فى نفس العام 3 أفلام أخرى هى فيلم "سمع هس"، وشاركها بطولته الفنانون ممدوح عبد العليم، أحمد بدير وحسن كامى، وفيلم "قبضة الهلالى"، وشاركها البطولة يوسف منصور، حمدى الوزير وجالا فهمى، وإخراج إبراهيم عفيفى، وفيلم "المساطيل" وشاركها بطولته محمود حميدة، حسن حسنى وعزيزة راشد، إخراج حسين كمال.



ليلي علوي تحدي ربع قرن

وبعد 25 سنة تواصلت خلالها النجمة ليلى علوى بنشاط فنى مكثف ومميز جعلها أحد أبرز وأهم نجمات جيلها، وبالتحديد فى عام 2016، قدمت عملين أحدهما للسينما وهو "الماء والخضرة والوجه الحسن"، وشاركها بطولته عدد كبير من النجوم منهم منة شلبى وباسم سمرة وأحمد داود، بالإضافة لبعض الفنانين الشباب منهم محمد الشرنوبى ولما كتكت، تأليف يسرى نصر الله وأحمد عبد الله، وإخراج يسرى نصر الله، والعمل الآخر الذى قدمته النجمة ليلى علوى خلال هذا العام كان للدراما التليفزيوينة وبالتحديد فى رمضان 2016، وهو مسلسل "هى ودافشنى"، وتقاسمت بطولته مع النجم خالد الصاوى، من تأليف محمد الحناوى، وإخراج عبد العزيز حشاد.



ليلي علوي تحدي ربع قرن فن