الثلاثاء.. أحمد آدم وانتصار ضيفا "قهوة أشرف" على "الحياة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
يستضيف الفنان أشرف عبدالباقي، في العاشرة من مساء يوم الثلاثاء 5 مارس الجاري، الفنان أحمد آدم والفنانة انتصار في حلقة جديدة من برنامجه "قهوة أشرف" المعروض على قناة الحياة.
ويظهر أشرف وهو يتحدث معهما عن المشاريع التي سبق ودخلا فيها قبل العمل بالتمثيل، كما يلتقي بمجموعة من الشباب أصحاب المشاريع الصغيرة، ويشاركون فرقة غنائية تقديم أغنية "يا صهبجية".
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