محمد صبحي يهدد منتحلي شخصيته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري محمد صبحي، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»، بفيديو حذر فيه من صفحات كاذبة تنشر تصريحات سياسية تحمل اسمه.

محمد صبحي، قال في فيديو قصير: «هذه التصريحات لا تمثلني وهدفها تدمير البلد، ولو كان لدي الرغبة في الحديث عن أي شيء كنت سأقولها عن طريق هذه الصفحة التي تضم 7 مليون».

وأضاف: «سأتخذ الإجراءات اللازمة لملاحقة منتحل شخصيتي، ولكن لا تتفاعلوا مع هذا الحساب، وللأسف هناك 11 ألف شخص انخدعوا بالصفحة المزيفة.. ساعدوني لإغلاقها».

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نشر الفنان محمد صبحي من خلال صفحته الرسمية على “فايسبوك” مقطع فيديو لم تتجاوز مدته الدقيقة، وحذر فيه من صفحة تحمل اسمه وتطلق تصريحات سياسية كاذبة على لسانه.

وتفاعل عدد كبير من متابعيه معه وطالبوه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الأخبار على لسانه.

وكان آخر أعمال الفنان محمد صبحي، مسرحية «خيبتنا»، والتي عرضت خلال العام الماضي، وحققت نسبة نجاح كبيرة خلال عرضها في مدينة سنبل.

كما تكريمه مؤخرًا بوسام «الثقافة والفنون»، من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، تقديرًا لمشواره الحافل بتوطيد العلاقات المصرية الفلسطينية من خلال أعماله