تورط شاروخان في فضيحة نصب واحتيال

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تلقى عدد من فناني بوليوود لإشعارات من الشرطة في مدينة حيدر أباد الهندية، تتعلق بدورهم في الترويج لشركة QNet، وهي شركة تسويق تعمل عبر الإنترنت، والتي يزعُم أنها خدعت ملايين المستثمرين في البلاد. وتم تقديم إخطارات إلى النجوم شاروخان، وبومان إيراني، وانيل كابور، وجاكي شروف، وفيفك أوبري، وغيرهم.

كما أدرج النجوم ألو سيريش (Allu Sirish) بوجا هجدا (Pooja Hegde)) في قائمة تضم 500 شخص طلب منهم المثول أمام جناح الجرائم الاقتصادية لشرح ارتباطهم بشركة QNet، والتي تواجه اتهامات بالغش، بحسب ما قالته مصادر الشرطة يوم الأربعاء 27 فبراير.

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شركة QNet، وهي شركة تسويق متعددة المستويات، تأسست في عام 1998 في هونغ كونغ، لرجل أعمال مقره ماليزيا يُدعى فيجاي إيسواران، وتعمل الشركة في أكثر من 30 دولة وتتعامل في الهند عبر البيع المباشر.

وتشير التقارير المتداولة أن النجوم المذكورين قاموا بحملات ترويج وتسويق لصالح الشركة، وعمل بعضهم أيضًا كسفراء لعلامتها التجارية. وقالت المصادر إنه في حالة رفض الحضور لفتح تحقيق، فقد يواجهون إجراءات قانونية.

ووفقًا للشرطة، قُدمت عدة قضايا جنائية ضد الشركة من أجل خداع مئات الأشخاص في جميع أنحاء البلاد عن طريق تعويم خطة تداول الأموال غير المشروعة.