شكرا لقرائتكم خبر عن المصممة منى المنصوري تحصد لقب سفيرة الإمارات في صناعة الموضة والان مع التفاصيل

ذكرت وسائل الإعلام أن المهندسة والمصممة منى المنصوري حصدت لقب سفيرة الإمارات في صناعة الموضة العالمية لعام 2018، وجائزة مجلة "استثمارات" لأفضل مبادرات مهنية للمرأة، وجائزة أفضل المبادرات للارتقاء بالمكانة الاستثمارية لدولة الإمارات عالمياً لعام 2018، وجائزة أفضل المبادرات الإنسانية والمجتمعية

وكشفت مجلة" استثمارات" خلال حفلها السنوي عن قائمة أكثر النساء إسهاماً في الارتقاء بمكانة الإمارات عالمياً لعام 2018، وذلك تحت رعاية الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي رئيسة جامعة زايد.

وقالت الشيخة لبنى القاسمي إن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات أرست خطوطاً عريضة وقيماً مثلى أسست دستور الإمارات الذي مثل حصناً قوياً لصيانة حقوق المرأة والحفاظ على مكتسباتها، محفزاً وباعثاً لها، بأن تكون مثلها مثل أخيها الرجل شريكاً في مسيرة البناء دون أي تقصير أو تهوين أو إقلال

وأضافت القاسمي أن التاريخ سيبقى شاهداً ليس في دولة الإمارات فقط بل في دول المنطقة العربية والإسلامية ودول العالم على أن هناك شخصية قائدة ملهمة وقدوة عالمية على درب تمكين المرأة، وهي الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" التي تولت مهمة شاقة سخرت لها الكثير من الوقت والفكر والمتابعة والجهد الجليل

شهد الحفل قيام محمد شمس الدين، رئيس مجلس إدارة مجموعة تلال الدولية ورئيس تحرير وناشر مجلة استثمارات، بمنح الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وسام فارسة الريادة في مسيرة عطاء المرأة لدولة الإمارات، نتاجاً لتفردها بدور حيوي ملهم لنساء الإمارات على درب ريادة تمكين المرأة الإماراتية طيلة العقود الماضية.

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كما كرّمت الشيخة لبنى القاسمي الشخصيات النسائية الفائزة، حيث مُنحت الشيخة موزة بنت مبارك آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة، وسام الريادة لأفضل المبادرات الإنسانية والمجتمعية في دولة الإمارات عام 2018، وتسلم الجائزة نيابةً عنها الشيخ ذياب بن خليفة بن حمدان آل نهيان.

ذلك بالإضافة إلى منح الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان وسام مجلة استثمارات وتسلمه نيابةً عنها الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان، وتسلمت الشيخة هند بنت محمد، حرم الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، جائزة أفضل المبادرات المهنية للمرأة في دولة الإمارات.

وتم منح الدكتورة أمل القبيسي، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، جائزة مجلة استثمارات الشخصية النسائية الأكثر إنجازاً في تاريخ البرلمانات العربية، وشما المزروعي، وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون الشباب وسام مجلة استثمارات في الريادة والتميز لنساء دولة الإمارات، وتسلمت الجائزة نيابةً عنها إيمان المغيري.

كما مُنحت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية جائزة أفضل إنجازات للمرأة في تعزيز سمعة الإمارات عالمياً، وجائزة أفضل الإنجازات المهنية في الإمارات لعام 2018، وجائزة أفضل شخصية إماراتية في إدارة مؤسسات الأسرة في الإمارات لعام 2018.

وحصدت رزان خليفة المبارك العضو المنتدب لهيئة البيئة - أبوظبي جائزة مجلة استثمارات لأفضل شخصية نسائية في صيانة البيئة في الإمارات وتسلمت الجائزة نيابةً عنها حنان إبراهيم العابد، ومُنحت مريم عيد المهيري، الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الإعلامية ومدير المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، جائزة أفضل شخصية في قطاع الإعلام الحكومي في دولة الإمارات، وتسلمت الجائزة نيابةً عنها مريم الحمادي