فهرية أفجين تكشف عن اسم طفلها المنتظر من بوراك أوزوجيفيت

متابعة بتجــــــــــــرد: تنتظر النجمة التركية فهرية أفجين خلال الأسابيع القادمة قدوم طفلها الأول من زوجها النجم التركي بوراك اوزوجيفيت.

ووفقًا لموقع Gecce قررت فهرية وبوراك إطلاق اسم “كاران” على الطفل المنتظر.

وكانت النجمة التركية فهرية أفجين قد أشارت بعد خضوعها مع زوجها النجم بوراك اوزجيفيت لبعض الفحوصات الطبية، إلى أنها لن تنجب مولودها في الولايات المتحدة الأمريكية كما أفادت بعض الوسائل الاعلامية سابقا، بل ستنجبه في تركيا.

تجدر الإشارة إلى أن فهرية أفجين اشتهرت في الوطن العربي من خلال مسلسل “الأوراق المتساقطة” ومسلسل “طائر الحب” الذي شاركت في بطولته إلى جانب بوراك اوزوجيفيت قبل وقوعها في حبه.