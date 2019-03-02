هل طلبت شيرين من زوجها حسام حبيب حذف هذه الصورة؟

متابعة بتجـــــــــــرد: تعليقًا على زواج النجمة المصرية أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، هنّأ الفنان المصري حسام حبيب الثنائي بنشر صورة لهما، مُرفقة بعبارة “ألف مبروك يا حبايب قلبي. ربنا يباركلكم ويوفقكم ويجعلكم سند لبعض، ويبعد عنكم الحاقدين وولاد الحرام. مبروك على الألبوم الرائع”.

وعلى الفور، انهالت التعليقات السلبية على المنشور، حتى قام حسام حبيب بحذفه عن حسابه الرسمي بتطبيق الصور إنستغرام.

وأثار نشر الصورة وحذفها تساؤلات لدى روّاد مواقع التواصل الإجتماعي، وسأل بعضهم: هل شيرين عبدالوهاب طلبت من زوجها حسام حبيب حذف هذه الصورة؟