متابعة بتجـــــــــــرد: تعليقًا على زواج النجمة المصرية أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، هنّأ الفنان المصري حسام حبيب الثنائي بنشر صورة لهما، مُرفقة بعبارة “ألف مبروك يا حبايب قلبي. ربنا يباركلكم ويوفقكم ويجعلكم سند لبعض، ويبعد عنكم الحاقدين وولاد الحرام. مبروك على الألبوم الرائع”.
وعلى الفور، انهالت التعليقات السلبية على المنشور، حتى قام حسام حبيب بحذفه عن حسابه الرسمي بتطبيق الصور إنستغرام.
وأثار نشر الصورة وحذفها تساؤلات لدى روّاد مواقع التواصل الإجتماعي، وسأل بعضهم: هل شيرين عبدالوهاب طلبت من زوجها حسام حبيب حذف هذه الصورة؟
كانت هذه تفاصيل خبر هل طلبت شيرين من زوجها حسام حبيب حذف هذه الصورة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.