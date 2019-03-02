فيفي عبده تحت القصف.. والسبب فيديو رقص بعد حادثة القطار المصري!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الراقصة المصرية فيفي عبده، موجة غضب بين المصريين، بعد نشرها فيديو رقص مثير على صفحتها في "إنستغرام" بعد يومين على مرور حادث "محطة مصر" الأليم الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وظهرت "فيفي" في الفيديو وهي ترتدي فستانًا أسود، وأخذت تتمايل وترقص على نغمات أغنية "سلامي" للمطرب كاظم الساهر بشكل استفز متابعيها.

على إثر ذلك، شن النشطاء هجومًا على "عبده" طالبوها بأن تحترم دماء الشهداء الذين راحوا ضحية القطار في محطة مصر ومازالت دماؤهم لم تجف.

فقالت الناشطة "مروة": "الناس ميتة وإنتي بترقصي ياللي معندكيش دم طيب استني بس يومين".

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وأضافت أخرى: "نرى عيب شوية احترمي دماء شهداء بلدك مصر كم يوم على الحادث ناس ماتت حرام بعد شنو يصير أكتر".

وقالت ناشطة: "يا حاجة حرام عليكي اعملي احترام للشهداء اللي راحوا فتيس خلاص يعني مفيش دم خالص".

وكانت مصر قد شهدت حادثًا مأساويًا حينما استيقظ مواطنوها الأربعاء الماضي على ألسنة لهب مصدرها محطة قطار رمسيس أو مصر، وأسفر الحادث عن سقوط عشرات القتلى والمصابين، وعلى إثره قرر النائب العام المصري حبس 6 متهمين في الحادث.