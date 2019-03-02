إليكِ أجمل تسريحات المشاهير في 2019!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مع استعداد المشاهير للظهور على السجادة الحمراء وحضور أحداث مهمة، تولي النجمات اهتمامًا كبيرًا لإطلالاتهن، وخاصة عندما يتعلق الأمر بتسريحات الشعر والمكياج، إذ يلعبان دورًا أساسيًا لإكمال الإطلالة.

وبما أننا شهدنا العديد من لحظات السجادة الحمراء اللافتة هذا العام، نقدم لكِ من مجلة "بيردي" أجمل تسريحات المشاهير في 2019 حتى الآن:

كلوي غرايس موريتز

اختار "غريغوري" مصفف شعر المشاهير تلك التموجات الناعمة للممثلة كلوي والتي اعتمدتها مع فرق نصفي أضفى لمسة كلاسيكية لإطلالتها، بالإضافة إلى مكياجها الرقيق.

كيكي لاين

اختارت الممثلة كيكي تسريحة كعكة البانتو لحضور حفل " ESSENCE Black Women "، وهي تسريحة أفريقية تقليدية، ولكنها أضفت إليها لمسة مميزة من الجاذبية والأنوثة بتلك الوردات الصفراء، والتي تناسقت مع فستانها ذي الزهور الصفراء.

روان بلانشرد

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تعرف روان كيفية اختيار إطلالاتها، وخاصة تلك الجذابة واللافتة للنظر، مثل تلك الإطلالة ذات قصّة البيكسي الجريئة، والتي اعتمدتها مع غرة أمامية عصرية.

كايت بوسورث

في تلك الإطلالة، اعتمدت كايت تسريحة ذات لمسة من التسعينيات، حيث جمعت خصلاتها في كعكة أنيقة مزينة بسلسلة ذهبية.

لورا هارير

بدت الممثلة الأمريكية في غاية الرقة والجاذبية بتلك التسريحة المميزة؛ إذ اعتمدت ضفيرة حولتها إلى كعكة علوية تزين جانب رأسها وكأنها قبعة، ثم اختارت طريقة استثنائية لتزيين شعيراتها القصيرة، من خلال إضافة تلك الوردات الصغيرة.