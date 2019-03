أماندا سيفريد: لا للعري بعد الأمومة

اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: قالت الممثلة الشهيرة أماندا سيفريد بأن الأمومة غيرت وجهة نظرها تجاه نوعية الأدوار التي يمكن أن تقبلها خاصة تلك التي تتضمن عري وجنس.

وأضافت بأنها ومع تقدمها بالعمر باتت تشعر بعدم الراحة تجاه هذه النوعية من المشاهد. و بأن الأمومة أشعرتها بمدى القوة التي تتمتع بها، ومع أنها تدرك بضرورة إستمرارها في مهنتها إلا أن إبنتها لها الأولوية وعليها أن تربيها في بيئة آمنة وسعيدة ومحبة.

وأوضحت بأنها عندما تختار أن توفق بين الوقت الذي تحتاجه إبنتها والوقت الذي ستصرفه على عملها بعيداً عنها فإن عليها أن تختار عملاً تريد أن تقدمه من كل قلبها ، وختمت بأنها مهتمة في الفترة الحالية بالعمل في أفلام الرسوم المتحركة.

سيغفريد رزقت بإبنتها الأولى نينا في مارس عام 2017 من زوجها الممثل توماس سادوسكي. وإعترفت في مقابلة سابقة بأن زوجها شعر بالغيرة عندما جمعها الجزء الثاني من فيلم ماماميا بصديقها السابق دومينيك كوبر.





وفي سياق متصل سبق لسيفريد المشاركة في عدة أفلام تضمنت مشاهد جنسية أو عارية منها “Dear John,” “Les Miserables”, Lovelace وعندما سؤلت عنها في مقابلة عام 2014 مع مجلة W قالت بأنها لاتجد مشكلة في هذه النوعية من المشاهد ووصفتها بأنها قد تكون ممتعة، خصوصاً وأن شركائها فيها شباب من عمرها، جذابين ومحترمين.

كما سبق وجمعتها قبلة مثلية مع الممثلة ميغان فوكس في فيلم Jennifer’s Body لم تجد فيها حرجاً.

آخر أعمال سيفريد السينمائية كان فيلم Anon من إنتاج نيتفليكس وشاركها بطولته الممثل كلايف أوين. كما تنتظر في 2019 عرض فيلمين لها الأول دراما كوميدية بعنوان The Art of Racing in the Rain و الثاني فيلم سايكودراما بعنوان You Should Have Left ويشاركها بطولته الممثل كيفن بيكون.