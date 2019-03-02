شكرا لقرائتكم خبر عن سارة نخلة بعد براءتها من تهمة ضرب والدة زوجها: ربنا أظهر الحق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة سارة نخلة، حصولها على البراءة من ضرب والدة زوجها السابق الفنان أحمد عبد الله محمود، قائلة: "ربنا أظهر الحق وزهق الباطل".

وقالت سارة: "مبروك عليا البراءة اليوم للمرة الثانية على التوالى، ربنا أظهر الحق وزهق الباطل، ورغم البراءة الأولى ولكنهم استأنفوا براءتى التى لم تعجبهم الأستاذ ووالدته التى أدعت اننى ضربتها فى منزلى، ازاى معرفش بصراحة".

وأضافت سارة: "الآن بعد خمس شهور محاكم اليوم، ربنا أظهر الحق للمرة الثانية رغم كل محاولاتهم من تزوير تقارير طبية وادعاءات كاذبة، إلا أن ربنا كبير، اليوم القضية انتهت واتقفلت بالبراءة لصالحى والسجن عامين لزوجى السابق بسبب عدم سداده إيصال أمانة و3 شهور سجن بسبب الضرب والتعنيف الزوجى".

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وأوضحت سارة: "لأخذ العلم فقط أنا رافعه قضية طلاق ولم أحصل لسه على الطلاق، لكن بإذن الله قريبا وبحكم محكمة".