شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة أمينة لـ الكينج محمد منير بعد وقوفها معه على المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت المطربة أمينة الكينج محمد منير فى الحفل الذى أحياه أمس داخل حديقة الأسرة ونشرت صورة تجمعها بالكينج على المسرح، وعلقت عليها عبر حسابها الرسمي على الانستجرام "شكرا محمد منير انهاردة أصر انه يعمل الحفلة ويخصص دخلها لصالح مستشفى أهل مصر للحروق ويتضامن بفعل انسانى منه ويدعم المصابين والحادث الاليم اللى حصل انا بقولك ده مش جديد عليك يابن مصر وفرحانه اوى انى وقفت جنبك وجمعنى بيك مسرح واحد شرف كبير ليا وياريت كلنا نفعل مبادرة محاربة الجهل اللى تكلم عليها منير انهاردة" . الكينج أحيا حفل غنائى وسط حضور جماهيرى ضخم، وتفاعل كبير بين جماهيره مع باقة من أفضل أغانيه أبرزها "لما النسيم، ربك لما يريد، شمندورة، سو يا سو وطاق طاقية"، وغيرها من أغانيه المميزة. Advertisements





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