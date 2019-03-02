شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج فهمى الخولى يشارك فى ملتقى الشارقة الـ16 للمسرح العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -





يشارك المخرج والفنان فهمى الخولى فى ملتقى الشارقة السادس عشر للمسرح العربى، الذى يناقش موضوع "المسرح العربى والمجايلة.. التواصل والتقاطع"، حيث يتحدث عن تجربته المسرحية وتجارب أخرى لرواد فى المسرح المصرى كانت لهم تأثيرات وتأثر على أجيال مختلفة داخل مصر وخارجها.

ملتقى الشارقة للمسرح العربى بمهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائى هو منصة فكرية وثقافية مستمرة ومتجددة لتبادل الأفكار والآراء والمعارف بين المشتغلين فى المجال المسرحى من مختلف الأجيال حول كل ما يمكن أن يطور الممارسة المسرحية العربية، ويعزز مكانتها ويعمق تأثيرها على مختلف الأصعدة، ويشارك فى هذا الملتقى نخبة من المسرحيين العرب منهم الدكتور محمد رفعت يونس والمخرج طارق الدويرى ومن الكويت أحمد السلمان ومن موريتانيا مينى باب أمين ومن لبنان وطفاء حمادى ومن المغرب كمال خلادى ومن العراق مهند كريم ومن الإمارات إبراهيم سالم ونبيل المازمى ومن تونس حافظ زليط .

يذكر أن فهمى الخولى مخرج ومدير مسرحى رائد بدأ نشاطه الفنى مطلع ستينيات القرن الماضى فى فرقة التليفزيون المسرحية، كما أنه حصل من قبل على منحة علمية من الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة المسرح الأمريكى عام 1987، وأخرج 103 عروض مسرحية، وقد حظيت أعماله المسرحية بالعديد من الدراسات النقدية والأبحاث العلمية وكرم فى أغلب عواصم المسرح العربى.