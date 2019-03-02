شكرا لقرائتكم خبر عن فى 24 ساعة كليب Please Me لـ كاردي بي وبرونو مارس يحقق 907 مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت أمس النجمة العالمية كاردي بي كليبها الجديد " Please Me " مع النجم الشهير برونو مارس ، و الكليب شارك برونو في اخراجه مع فلورنت ديشارد . وصلت نسبة مشاهدة كليب " Please Me " علي موقع الفيديو الشهير " يوتيوب " لأكثر من 9.7 مليون مشاهدة خلال يوم واحد فقط. Advertisements يذكرأن كاردى فازت مؤخرا بجائزة جرامى لأفضل ألبوم Rap عن ألبومها "Invasion of Privacy"، وكانت كاردى بى قد أثارت الكثير من الجدل بإطلالتها فى حفل توزيع جوائز "Grammy" لعام 2019 ، حيث اختارت فستان ذى تصميم غريب من مجموعة تصميمات دار أزياء "Mugler" وتحولت إطلالة لمحط تركيز كل المعنيين بالأزياء والموضة من شتى أنحاء العالم.

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