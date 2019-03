بعد عودته من الموت.. صورة جديدة لنجم la casa de papel

View this post on Instagram

1. Mientras veía el documental, pensaba. Por qué? Por qué lo hace? 2. Pienso. Sin duda el umbral de la emoción, como el del placer y el dolor, no deben funcionar igual para todo el mundo. Tanto que en ocasiones uno tiene que escalar la pared más imponente sin sujeción de ninguna clase para que tu corazón vibre. 3. También pienso. Puede no ser normal. Pero por paradójico que resulte, hay que admitir que en esa anormalidad o trastorno de Alex Honnold subiendo “solo” una pared de granito, se percibe a la vez algo tan salvaje como extrañamente honesto y muy humano. 4. Con estallidos de una belleza que aturde. 5. Belleza y fuego interior. Verlo ascender como una hormiga, con exacta tensión y extraña calma, representa en sí mismo un misterio. Sí. 6. Salí de ver Free solo como cuando de pequeño uno veía las pelis de Bruce Lee. Sin pensarlo, al llegar a casa, me encaramé a la estantería como Spiderman. Quería alcanzar el pan tostado. Luego cogí un melón, descolgándome por el aire de un salto hasta la nevera. Arriesgando. 7. Mientras lo hacía, una idea me daba vueltas en la cabeza. Si uno localiza el miedo, toca llegar al límite. Y luego intentar cruzar. No a lo loco. No va de eso. 7. Pero para acceder a la almendra de tu misión, llegados a un punto, uno tiene que meterse precisamente allí donde la cabeza no quiere. E ir hasta el final. Ps: Si lo que te preocupa, claro, es descubrir quién eres. Gracias @natgeoespana @alejandro.publicity @nacholopezfotografo #freesolo #documental 🔥

