شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عودته من الموت.. صورة جديدة لنجم la casa de papel والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إعلان مشاركته مرة أخرى فى الموسم الجديد من المسلسل الإسبانى la casa de papel، نشر النجم بيدرو ألونسو صاحب شخصية "برلين" فى السلسلة الدرامية، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى.
ويظهر ألونسو فى الصورة الجديدة مرتدياً بدلة كاملة وهو يروج للأفلام الوثائقية التى تنشرها قناة " ناشيونال جيوجرافيك "، حيث من المقرر أن يطرح الموسم الثالث من المسلسل الإسبانى فى منتصف العام الجارى عبر شبكة قنوات نتفليكس، فى 10 حلقات.
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1. Mientras veía el documental, pensaba. Por qué? Por qué lo hace? 2. Pienso. Sin duda el umbral de la emoción, como el del placer y el dolor, no deben funcionar igual para todo el mundo. Tanto que en ocasiones uno tiene que escalar la pared más imponente sin sujeción de ninguna clase para que tu corazón vibre. 3. También pienso. Puede no ser normal. Pero por paradójico que resulte, hay que admitir que en esa anormalidad o trastorno de Alex Honnold subiendo “solo” una pared de granito, se percibe a la vez algo tan salvaje como extrañamente honesto y muy humano. 4. Con estallidos de una belleza que aturde. 5. Belleza y fuego interior. Verlo ascender como una hormiga, con exacta tensión y extraña calma, representa en sí mismo un misterio. Sí. 6. Salí de ver Free solo como cuando de pequeño uno veía las pelis de Bruce Lee. Sin pensarlo, al llegar a casa, me encaramé a la estantería como Spiderman. Quería alcanzar el pan tostado. Luego cogí un melón, descolgándome por el aire de un salto hasta la nevera. Arriesgando. 7. Mientras lo hacía, una idea me daba vueltas en la cabeza. Si uno localiza el miedo, toca llegar al límite. Y luego intentar cruzar. No a lo loco. No va de eso. 7. Pero para acceder a la almendra de tu misión, llegados a un punto, uno tiene que meterse precisamente allí donde la cabeza no quiere. E ir hasta el final. Ps: Si lo que te preocupa, claro, es descubrir quién eres. Gracias @natgeoespana @alejandro.publicity @nacholopezfotografo #freesolo #documental 🔥
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A post shared by Pedro Alonso (@pedroalonsoochoro) onMar 2, 2019 at 4:50am PST
وكشفت شبكة قنوات نتفليكس، عن مفاجأة كبيرة فى الموسم المقبل من المسلسل وهى عودة الممثل Pedro Alonso، صاحب شخصية "برلين" مرة أخرى ضمن الأحداث بعد انتهاء الموسم الماضى بمصير غامض له بتفجير النفق المؤدى إلى أصدقائه بعد هروبهم من المتحف.
مسلسل money heist من إعداد أليكس بينا، مقسم على موسمين، الموسم الأول تم عرضه محليا لأول مرة فى 2 مايو 2017 على قناة أنتينا 3 الإسبانية، وانتهى فى 23 نوفمبر 2017، ثم حصلت شبكة نتفليكس الأمريكية على حقوق بث الموسم الأول من السلسة وقامت بعرضها عالميًا فى 20 ديسمبر 2017، على الرغم من أن الموسم تمت إعادة صياغته فى 13 حلقة بدلا من العدد الأصلى الذى تضمن من تسع حلقات، وهو يعد من المسلسلات الأكثر مشاهده على شبكة "نتفليكس"، فضلا عن حصوله على تقييم 8.3 على موقع إنترنت موفى داتا بيز IMDB.
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