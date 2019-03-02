شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عودته من الموت.. صورة جديدة لنجم la casa de papel والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إعلان مشاركته مرة أخرى فى الموسم الجديد من المسلسل الإسبانى la casa de papel، نشر النجم بيدرو ألونسو صاحب شخصية "برلين" فى السلسلة الدرامية، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى.

ويظهر ألونسو فى الصورة الجديدة مرتدياً بدلة كاملة وهو يروج للأفلام الوثائقية التى تنشرها قناة " ناشيونال جيوجرافيك "، حيث من المقرر أن يطرح الموسم الثالث من المسلسل الإسبانى فى منتصف العام الجارى عبر شبكة قنوات نتفليكس، فى 10 حلقات.

وكشفت شبكة قنوات نتفليكس، عن مفاجأة كبيرة فى الموسم المقبل من المسلسل وهى عودة الممثل Pedro Alonso، صاحب شخصية "برلين" مرة أخرى ضمن الأحداث بعد انتهاء الموسم الماضى بمصير غامض له بتفجير النفق المؤدى إلى أصدقائه بعد هروبهم من المتحف.

مسلسل money heist من إعداد أليكس بينا، مقسم على موسمين، الموسم الأول تم عرضه محليا لأول مرة فى 2 مايو 2017 على قناة أنتينا 3 الإسبانية، وانتهى فى 23 نوفمبر 2017، ثم حصلت شبكة نتفليكس الأمريكية على حقوق بث الموسم الأول من السلسة وقامت بعرضها عالميًا فى 20 ديسمبر 2017، على الرغم من أن الموسم تمت إعادة صياغته فى 13 حلقة بدلا من العدد الأصلى الذى تضمن من تسع حلقات، وهو يعد من المسلسلات الأكثر مشاهده على شبكة "نتفليكس"، فضلا عن حصوله على تقييم 8.3 على موقع إنترنت موفى داتا بيز IMDB.