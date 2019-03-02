بعد اتهامها بالاعتداء على حماتها.. سارة نخلة: مبروك عليا البراءة للمرة التانية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكدت الفنانة السورية سارة نخلة، أنها حصلت للمرة الثانية على حكم ببراءتها من تهمة الاعتداء بالضرب على والدة زوجها الفنان أحمد عبدالله محمود.

وكتبت سارة عبر حسابها لشخصي على موقع "فيسبوك": "مبروك عليا البراءة اليوم للمرة الثانية على التوالي ربنا أظهر الحق، وزهق الباطل، ورغم البراءة الأولى ولكنهم استأنفو برائتي التي لم تعجبهم الأستاذ ووالدته التي ادعت أنني ضربتها في منزلي إزاي معرفش بصراحة، والآن بعد خمس شهور محاكم اليوم ربنا أظهر الحق للمرة التانية".

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وتابعت "اليوم القضية انتهت واتقفلت بالبراءة لصالحي، والسجن عامين لزوجي السابق بسبب عدم سداده إيصال أمانة و٣ شهور سجن بسبب الضرب والتعنيف الزوجي. الشكر الأول والأخير للمستشار الأستاذ عاصم قنديل".

وأشارت في نهاية منشورها إلى أنها رفعت قضية طلاق، ولم تحصل حتى الآن على حكم فيها "لكن بإذن الله قريبا وبحكم محكمة".

يُذكر أن الفنانة الشابة انفصلت عن زوجها الفنان أحمد عبدالله محمود، بعد زواج دام 4 سنوات.