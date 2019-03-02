محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: حرص الفنان الأردني منذر رياحنة على نعي الفنان الكبير نبيل المشيني، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت 2 مارس. ونشر منذر عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، صورة الفنان الراحل، معلقًا "سلام يا أطيب الناس.. النجم العربي الكبير نبيل المشيني في ذمة الله، الله يرحمك". نبيل المشيني من مواليد يوليو 1939، شارك في عدد كبير من الأعمال التليفزيونة، منها "عطر النار"، "حارة أبو عود"، "عقبة بن نافع"، "امرؤ القيس: الثأر المر"، و"المرابطون والأندلس".

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كانت هذه تفاصيل خبر منذر رياحنة ناعيًا "المشيني": سلام يا أطيب الناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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