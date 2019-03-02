وفاة الفنان الأردني نبيل المشيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت 2 مارس، الفنان الأردني الكبير نبيل المشيني، بحسب ما أعلن نقيب الفنانين الأردنيين الفنان حسين الخطيب، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك".
وكتب الخطيب "إيمانًا بقضاء الله وقدره، أنعي اليكم وفاة الفنان الكبير المرحوم نبيل المشيني أبو طارق الذي وافتة المنية اليوم، وهو القامة الوطنية الثقافية والفنية عبر عقود خلت، تعازينا لأهله وأسرتنا الفنية وجمهوره والوطن الأعز، اللهم تغمده بواسع رحمتك، إنا لله وإنا إليه راجعون".
نبيل المشيني من مواليد يوليو 1939، شارك في عدد كبير من الأعمال التليفزيونة، منها "عطر النار"، "حارة أبو عود"، "عقبة بن نافع"، "امرؤ القيس: الثأر المر"، و"المرابطون والأندلس".
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