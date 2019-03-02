هذا شعور نجل أبوبكر سالم حين رأى والده يغني على المسرح

أكد أحمد أبو بكر نجل الفنان أبو بكر سالم أنه فخور بتكريم والده من الهيئة العامة للترفيه واللجنة الفنية بهيئة الثقافة، وقال في حديثه لـ”العربية.نت”: “سعدنا جداً أبناء الفنان أبو بكر سالم، رحمه الله، بهذا التكريم وهو بالنسبة لنا شيء كبير، وأمر مشرّف جداً لا نستطيع وصفه بالعبارات”.

واعتبر أحمد حضور نجوم الأغنية في ليلة تكريم والده أمر غير مستغرب وهو امتداد لمحبة سابقة وقديمة، مضيفاً: “الفنانون جمعهم الحب أساساً، كلهم يكنون المحبة والتقدير للوالد، وأبو ناصر معالي المستشار تركي آل الشيخ هو أول المحبين وله الشكر والتقدير على جهوده”.

ولفت أحمد في ثنايا حديثه إلى أن الفنان نبيل شعيل كان محقاً عندما ذكر على المسرح أن أبو بكر سالم كان يجمع الفنانين وهو حي وجمعهم حتى بعد موته.

وتابع: “بيت الوالد كان مفتوحاً لجميع الفنانين، وجميعهم يزورونه دائماً”.

وعن إحساسه برؤية والده يغني على المسرح بتقنية “الهولوغرام” قال: “شعور حلو، وتقنية جميلة وكنت سعيداً بذلك والجمهور كذلك”. كما أوضح أنه سبق له تقديم هذه التقنية للفنان محمد عبده في احتفالات اليوم الوطني.