شاهد: رقص حليمة بولند في حفل تخرج أحلام حسن

أظهر مقطع فيديو للإعلامية الكويتية “حليمة بولند” حضورها لحفل تخرج مواطنتها الفنانة “أحلام حسن” بصحبة عدد كبير من نجمات الكويت، وذلك يوم أمس الجمعة. ونشرت الإعلامية حليمة بولند مقاطع فيديو من الحفل عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي، واطلت حليمة بفستان أحمر أنيق في الحفل كما ظهرت في الفيديو وهي ترقص.

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