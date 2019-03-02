بالفيديو.. إعلامية سعودية تهاجم فنانة بلفظ غير لائق: أمسح بيها بلاط الخليج

صدمت الإعلامية السعودية روزانا اليامي المتابعين بظهورها في مقطع فيديو توجهت من خلاله بالشتائم إلى فنانة لم تذكر اسمها، ولكن التعليقات اعتبرت أنها تقصد بذلك الفنانة بدور عبدالله.

فقد سخرت اليامي من تهديد الأخيرة بمقاضاتها من دون أن تفعل ذلك. وقالت: “شكله عطاها كفين وقال لها احترمي نفسك يا سلوقية… أقسمت لأمسح بيها بلاط الخليج والدول المجاورة لو فتحت فمها”.

وتابعت أنها التزمت الصمت لمدة 3 أسابيع احتراماً لجواز السفر الذي تحمله الفنانة، مضيفة: “إذا ضربتها بجزمتي أخاف جزمتي تتوسخ”.

وسألت: “فين القضية اللي رفعتيها على روزانا؟”، لافتة إلى أن الفنانة تكلمت عندما حصلت على إجازة من “تمسيح الدواوين” و”غسل المواعين” في مواقع التصوير.

وكانت الحرب الكلامية اشتعلت بين الإعلامية والفنانة بعد وصف اليامي مواطنتها بالنكرة وردّ الأخيرة بالتهديد بمقاضاتها.

وحينها قالت روزانا في مقطع فيديو: “قولوا لقليلة الأصل العاقة اللي جرجرت أهلها بالمحاكم وهربت، روزانا ما تتهدد ولا تخاف من أمثالك. إنتِ قدرك ممسحة في الحمام”.

وفي المقابل، شنت عبدالله هجوماً قاسياً على اليامي ونشرت، عبر حسابها على “إنستغر ام” رسالة جاء فيها: “روزانا اليامي، أمي حبيبتي أنا ما بيني وبينك عداوة شخصية. بس ما تلفظتِ فيه ما هو إلا إثبات لأخلاقك وكل إناء بما فيه ينضح”.