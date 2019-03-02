الخميس.. فرقة الرحالة تقدم خالى ورد على مسرح الروابط

تستعد فرقة الرحالة، لتقديم العرض المسرحي "خالي ورد"، علي مسرح الروابط بوسط البلد، وذلك يوم الخميس الموافق 7 مارس، في تمام الساعة السابعة مساءً.
تدور أحداث مسرحية "خالي ورد"، في
العمل بطولة صلاح الدالي، محمد دسوقي، محمد مجدي، حسن مصطفي عقيل، عبدالرحمن محمود، عبدالله النوبي، علي نبيل، حسام إبراهيم، رحمة أحمد، أسماء عبدالحميد، أهداء ياسر ، رضوي أشرف، نور الدين حسين، ملابس أنفال رمضان، ديكور شروق مصطفي، وتأليف وإخراج حمزة بهاء الدين.
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