شاهد.. رسالة سعد لمجرد المؤثرة لوالده في عيد ميلاده

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حرص المطرب سعد لمجرد، على تهنئة والده بعيد ميلاده وتوجيه رساله خاصة له مليئة بالمحبه، فنشر صورة برفقته عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وعلق لمجرد علي الصورة قائلًا: "بابا حبيبي وأعز أصدقائي كل عام
و يخليك لينا و يسمح لي منك انت و ماما يا ربي أمين .. باسمي و باسم اخي علي نهنؤك بعيد ميلادك يا عشق قلبنا".
جدير بالذكر أن والد سعد لمجرد هو الفنان البشير عبدو، وهو أحد أبرز مطربي الجيل الذهبي الثاني في الساحة الفنية المغربية، ومتزوج من الممثلة المغربية نزهة الركراكي.
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