تعرف على موعد حفل عمر خيرت بدار الأوبرا

يستعد الموسيقار عمر خيرت، لإحياء حفل بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، وذلك يومى ٣ و٤ مارس الجارى، ومن المقرر حضور عدد كبير من جمهوره.

ومن المقرر أن يقدم "خيرت" خلال الحفل مجموعة من مقطوعاته الموسيقية الشهيرة ومنهم "ليلة القبض على فاطمة وخلي بالك من عقلك وعارفة والعرافة،

والعطور الساحرة وضمير أبلة حكمت وعم أحمد والخواجة عبدالقادر والبخيل وأنا و100 سنة سينما وأطل وجه القمر وهويد الليل وجيران الهنا وعفوًا أيها القانون ومافيا وفيها حاجة حلوة" وأخرون.