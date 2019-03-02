تعرف على موعد حفل عمر خيرت بدار الأوبرا

يستعد الموسيقار عمر خيرت، لإحياء حفل بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، وذلك يومى ٣ و٤ مارس الجارى، ومن المقرر حضور عدد كبير من جمهوره.
ومن المقرر أن يقدم "خيرت" خلال الحفل مجموعة من مقطوعاته الموسيقية الشهيرة ومنهم "ليلة القبض على فاطمة وخلي بالك من عقلك وعارفة والعرافة،
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