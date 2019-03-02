معلومات لاتعرفها عن الفنان الأردني نبيل المشيني

توفى منذ قليل الفنان الأردني نبيل المشيني، عن عمر يناهز الـ 80 عامًا، وكان أشتهر بشخصية "أبو عواد" في مسلسل "حارة أبو عواد". وتستعرض "بوابة الوفد" لمتابعيها أبرز المحطات في حياة نبيل المشيني: ولد في مدينة القدس. ابن الفنان الأردني إسحق المشيني، وشقيق الفنان الذي رحل في عنفوان الشباب أسامة المشيني. الفنان الذي رحل في عنفوان الشباب أسامة المشيني. وقد عرف الفنان نبيل بشخصية أبو عواد في المسلسل الأردني حارة أبو عواد الذي انتشر في الخليج العربي فترة الثمانينات وكذلك المسلسلات البدوية آخرها راس Advertisements غليص. عمل مذيعا في التلفزيون الكويتي والأردني، وكان رئيسا لرابطة الفنانين قبل النقابة، عين في مجلس الأعيان الأردني 2003 م. قدم حديثا مجموعة مسلسلات تعالج الإرهاب. قدم خلال مسيرتهخ الفنية 27 مسلسلًا تليفزيونيًا أبرزهم "حارة أبو عواد"، "شجرة الدر"، "الحجاج"، الملح الأسود". كما قدم 3 مسرحيات وهما (شي غاد)، ( قربة مخزوقة )، (آه يا دسكي).

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