الأربعاء.. وليد عوني يقدم العرض الراقص "دموع حديد" بدار الأوبرا

تستعد "فرقة الرقص المسرحي الحديث المصري"، لأداء عرضها الراقص الجديد بعنوان "دموع حديد"، من إخراج وليد عوني، علي خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا، وذلك يوم الأربعاء الموافق 6 مارس في تمام الساعة الثامنة مساءً.

يشار إلي أن الفرقة تضم 25 راقصا وراقصة مصريين محترفين، وأنتجت دار الأوبرا المصرية لها أكثر من 32 عرضًا فنيًا ومثلت مصر في العديد من المهرجانات والمحافل الدولية وقدمت

عروضها على أكبر المسارح الدولية ودور الأوبرا العالمية.

جدير بالذكر أن فرقة الرقص المسرحي الحديث المصري تأسست عام 1993، وتعد الأولى من نوعها في مصر والعالم العربي بتكليف من وزارة الثقافة المصرية للفنان اللبناني وليد عوني، بالعمل كمخرج ومصمم ومدير فني لها.