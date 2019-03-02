شاهد.. ميس حمدان عن إطلالتها الصباحية بماكياج كامل : "بصحى من النوم كدا"

شاركت الفنانة ميس حمدان، جمهورها بصورة جديدة لها عقب استيقاظها من النوم، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وظهرت ميس بملابس النوم لكن وضعت ماكياج كامل وعدسات لاصقة وشعر مصفف وعلقت علي الصورة بسخرية قائلة: "صباح الخير بالمكياج الخفيف جدا هههههههه.. طبعا العكس.. أيوه



جدير بالذكر أن آخر أعمال ميس حمدان المسلسل الأردني "نوف"، الذي قامت ببطولته إلي جانب كل من محمد المجالي، عبير عيسى، جميل براهمة، جولييت عواد، محمد العبادي، تأليف ساره سوار الذهب، وإخراج رولا حجة. ماكياج كامل وعدسات لاصقة وشعر مصفف وعلقت علي الصورة بسخرية قائلة: "صباح الخير بالمكياج الخفيف جدا هههههههه.. طبعا العكس.. أيوهأنا بصحى من النوم كدة".جدير بالذكر أن آخر أعمال ميس حمدان المسلسل الأردني "نوف"، الذي قامت ببطولته إلي جانب كل من محمد المجالي، عبير عيسى، جميل براهمة، جولييت عواد، محمد العبادي، تأليف ساره سوار الذهب، وإخراج رولا حجة.

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