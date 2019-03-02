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كتب امير فتحي في السبت 2 مارس 2019 03:47 مساءً -
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور ظهرت فيها الممثلة السورية وفاء موصللي إلى جانب ابنتها.
واستطاعت ابنة موصللي أن تخطف أنظار المتابعين بسبب جمالها الطبيعي والخلاب، وأعرب عن ذلك المحبون من خلال التعليقات التي أرفقت الصورة، مشددين على إعجابهم بجمالها العربي الشرقي.
من ناحية أخرى، كانت موصللي قد افتتحت موسمها الدرامي بالمشاركة في خماسية “حب للإيجار” إحدى خماسيات “عن الهوى والجوى” بشخصية امرأة تنتمي إلى عائلة أرستقراطية، وحلت ضيفة على مسلسل “ناس من ورق” بشخصية امرأة تعيش قصة حب مع مالك البناء الذي تسكن فيه.
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كانت هذه تفاصيل خبر إبنة وفاء موصللي بأحدث ظهور لها ..شاهدوا جمالها هل تشبه والدتها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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