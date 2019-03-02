إليسا تنشر أول صورة لها بعد العملية الجراحية التي أجرتها في بروكسيل

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا صورة جديدة وهي الأولى لها بعد العملية الجراحية التي اجرتها في يدها في العاصمة البلجيكية بروكسيل.

وظهرت إليسا في الصورة الى جانب احدى السيدات، وبانت على يدها اثار العملية حيث وضعت لاصقا طبيا في مكان العملية.

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وعلقت إليسا على الصورة :”ًصباح الخير يا أحبائي”.

وانهالت التعليقات من قبل محبي ومتابعي إليسا على الصورة، حيث تمنوا لها التعافي السريع والعودة لتقديم أعمال فنية مميزة كالمعتاد.

يذكر ان الفنانة إليسا كانت قد صدمت الجميع حينما كشفت عن اصابتها بسرطان الثدي من خلال كليب اغنيتها “الى كل اللي بيحبوني”، ولكنها تعافت من المرض بعد رحلة علاج.