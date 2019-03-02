الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة حرج جدا!

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كتب امير فتحي في السبت 2 مارس 2019 03:47 مساءً -
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
أفادت وكالة روسيا اليوم، نقلا عن مصدر طبي بأن حالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حرجة جداً.
وأضافت أنه كان من المقرر أن يخضع بوتفليقة لعملية جراحية لكن وضعه الصحي لم يسمح بذلك.
وذكرت أن الرئيس الجزائري موجود حاليا في الطابق التاسع في مستشفى جنيف الجامعي، وهو قسم معزول عن باقي أقسام المستشفى ولا يمكن الوصول إليه إلا عبر ممرات خاصة داخل المستشفى.
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