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كتب امير فتحي في السبت 2 مارس 2019 03:47 مساءً -
إيبوكي بوسات
كشفت الفنانة إيبوكي بوسات، أنها انتقلت من الإقامة فى منزلها لمسكن آخر بسبب تعرضها إلى مضايقات من أحد المعجبين.
وأضافت “بوسات” أنها كانت تتعرض إلى مضايقات من قبل أحد المعجبين خلال الفترة الماضية، إذ كان يقوم بإرسال الورود لها بشكل مستمر بالإضافة إلى تركه لرسائل أسفل باب منزلها.
يذكر أن أحدث أعمال إيبوكى بوسات مسلسل “العهد”، والذى تصدر نسب المشاهدة على مدار الشهور الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر معجب يجبر ممثلة تركية على مغادرة منزلها.. والسبب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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