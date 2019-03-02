ياسمين الخطيب وذكريات الزواج: تعرضت للضرب والخيانة وانتقمت بعاهة مستديمة

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

كشفت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب أنها تزوجت ثلاث مرات، لافتة إلى أن فشل كل زيجة منهم كان لأسباب مختلفة عن الأخرى.

الإعلامية المصرية قالت إن زيجتها الأولى أثمرت عن طفلين، مشيرة إلى أنها تزوجت من والد ابنيها وهي في سن صغيرة، ولكنها عندما نضجت وجدت أنها تختلف مع زوجها في الطباع فانفصلا، مؤكدة أن علاقتها بزوجها الأول وعائلته وزوجته الحالية جيدة جدا.

ياسمين تحدثت عن زيجتها الثانية، والتي وصفتها بالفاشلة، حيث أنها تعمدت اختيار شخص مناقض تماما لزوجها الأول، مؤكدة أن اختيار الزوج بهذه الطريقة خطأ، لافتة إلى أن هذه الزيجة انتهت بعد أن قام زوجها بضربها فانتقمت منه في لحظتها بأن كسرت مرآة وجرحته بها في إصبعه مما سبب له عاهة مستديمة.

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الإعلامية تحدثت أيضا عن زيجتها الثالثة، وهي زيجتها من المخرج خالد يوسف، حيث قالت إنهما اتفقا على عدم الإعلان في البداية نظرا لظروف عائلية لدى كل منهما، مشددة على أنهما كان في خطتهما أن يعلنا بعد ذلك لكن وقع الانفصال قبل أن يعلنا زيجتهما، وأرجعت سبب انفصالهما إلى أن الظروف كانت غير مناسبة.

ياسمين كشفت أنها تعرضت للخيانة من أحد أزواجها، دون أن تذكر أي منهم على وجه التحديد، لافتة إلى أن ثقتها بنفسها اهتزت في البداية وبدأت تسأل نفسها عن السبب إلى أن رأت من خانها معها، فوجدتها أقل منها جمالا وثقافة، فتأكدت أنه خانها من أجل الرغبة في التغيير فقط.

وأضافت، خلال استضافتها في برنامج “قطعوا الرجالة” تقديم الإعلامية راغدة شلهوب، أنها رفضت أن تنسحب من العلاقة دون أن ترد كرامتها، فقررت استعادة زوجها في البداية، وهو ما نجحت في تحقيقه، وبدأ زوجها يطلب منها السماح لمدة ثلاثة أشهر، ثم انفصلت عنه بعد أن استردت كرامتها.