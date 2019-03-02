صور.. الممثل رانديب هودا يفوز في بطولة «الوطنية للفروسية»

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

على الرغم من الإصابة الأخيرة، حصل الممثل رانديب هودا على ميدالية فضية في بطولة الفروسية الوطنية (NEC) التي أقيمت في مومباي، ووصفها بأنها لحظة فخر.

بالإضافة إلى التمثيل، يُعرف أيضًا رانديب هودا بحبه للخيول، وقد نشر مؤخرًا صورة من هذا الحدث، وقال معلقًا: “لذا حصلت على ميدالية فضية بفضل زملائي في الفريق من الجيش الهندي، وهي لحظة فخر أشعر فيها بالامتنان.

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الممثل الذي واصل رحلته إلى نهائيات البطولة، كان قد تعرض لنكسة في وقت مبكر، عندما تعرض لإصابة في الكاحل، ولكن هذا لم يردعه عن المواصلة، حيث كان مصمما على التعافي والمشاركة في البطولة النهائية.

ومع ذلك، على الرغم من الإصابة، شارك هودا في الجولة التأهيلية الثانية، وأخيرا تمكن من إحراز الميدالية الفضة في نهائيات الكأس. البطولة الوطنية للفروسية تجري في مضمار سباق ماهالاكسمي من 25 فبراير إلى 3 مارس.

على صعيد العمل، شوهد ممثل “سارجبيت” آخر مرة على الشاشة في فيلم Baaghi 2، ومن المقرر أن يُشاهد بعد ذلك في “دكا”، وهو فيلم أمريكي من إخراج سام هارغريف. مع سيناريو جو روسو، وسيضم الفيلم أيضا النجم كريس هيمسوورث وديفيد هاربور ومانوج باجباي.