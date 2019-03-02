خوفا من اتهامه بالعنصرية.. أميتاب باتشان ينشر صورة ثم يحذفها

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

نشر نجما فيلم Brahmastra أميتاب باتشان Amitabh Bachchan وعليا بهات Alia Bhatt خريطة لـ برايراج، وهي مدينة في ولاية أوتار براديش، على حساباتهما بموقع وسائل التواصل الاجتماعي Instagram، ثم قاما الثنائي بحذفها في وقت لاحق.

وبحسب ما ورد نشر كلًا منهما صورة الخريطة لمزيد من الإثارة بين معجبيهم فيما يتعلق بفيلمهما، لكن تساءل المشجعون كيف يمكنهما الترويج لمشاريعهما الفنية في خضم التوترات الحالية بين الهند وباكستان، وهو الأمر الذي دفع الممثلان في وقت لاحق بحذفها من الحساب بسبب تجنب اتهامهما بالعنصرية تجاه المسلمين الهنود، بالإضافة إلى حالة الاستنفار الحالية على طول الحدود الهندية مع باكستان.

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كان حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند، على الرغم من الانتقادات المتتالية من المجتمع المدني، قد أعاد تسمية عدد من المدن والمناطق الهندية الاسلامية، ويقول خبراء بأن هذه الخطوة قد تشوه صورة الهند العلمانية.

مؤخرًا، قام رئيس وزراء ولاية أوتار براديش الشمالية، بتغيير الاسم الإسلامي للمدينة من مدينة “الله أباد”، إلى مدينة برايراج، ومبررات هذه الخطوة كما ساقها مسئول حزبي، أنها عودة إلى الأسماء التاريخية للمدن، والتي استبدلها أباطرة المسلمين الذين حكموا شبه القارة الهندية قبل التواجد البريطاني فيها، بحسب dw.

في سياق مختلف، يشارك في بطولة فيلم Brahmastra أيضا بطولة رانبير كابور، هذا الفيلم يوصف بأنه واحد من أبرز الأفلام في عام 2019، وسيكون هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها أميتاب مساحة الشاشة مع رانبير وعلياء معًا. تم تصوير جزء من الفيلم في تل أبيب وإسرائيل والعديد من الأماكن الأخرى.