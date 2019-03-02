اختتام تصوير «بهارات» بطولة سلمان خان وكاترينا كايف

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

بعد 100 يوما وعبر خمسة مواقع، أنهي النجمان سلمان خان وكاترينا كايف تصوير المشاهد الأخيرة من أحدث أعمالهما السينمائية “بهارات” بمشاهد عاطفية.

تنفس الثنائي الشهير ومعهما والمخرج على عباس ظفر الجمعة 1 مارس الصعداء بعد التصوير بشكل متقطع لما يزيد قليلا عن 100 يوما، حيث من المقرر أن يختتم فريق العمل الدراما الطموحة، بهارات.

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شهد تصوير فيلم الحركة الهندي المنتظر السفر في مناطق عديدة مثل مالطا، أبو ظبي، لوديانا ودلهي، وكانت المحطة الأخيرة من التصوير في مومباي حيث العودة إلى الديار.

وقال عضو في فريق الفيلم، بحسب موقع mid-day “من المعروف أن العمل الدرامي يمتد في فترة استقلال الهند في 1947 إلى عام 2000، حيث يتم التأريخ لتلك الفترة من رحلة البلاد نحو الديمقراطية والعلم من خلال رصد الأحداث المتتابعة، وشخصية سلمان خان في العمل التي تتغير عبر تلك المرحلة الطويلة”.

إلى جانب سلمان وكاترينا، أنهت كل من الممثلة تابو، والصاعدة ديشا باتاني مشاهدهما التي بدأت في يونيو الماضي، الفيلم من المقرر أن يتم عرضه في السينما تزامنًا مع موسم عيد الفطر 2019.