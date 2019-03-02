بعد طلاقها رسميًا.. ماليكا أرورا تستعد للزواج من حبيبها وارجون كابور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

يبدو أن علاقة الممثل الهندي ارجون كابور Arjun Kapoor والممثلة/الراقصة الشهيرة ماليكا أرورا Malaika Arora التي انفصلت في وقت سابق عن زوجها المنتج والممثل ارباز خان، ستتوج بالزواج قريباً.

فقد ذكر موقع pinkvilla، أن عدسات المصورين التقطت الكثير من الصور للثنائي لحظات خروجهما في مواعيد العشاء والحفلات العامة معاً، وأحيانا يداً بيد، وكان الظهور رغم التزامهما الصمت بشأن تلك العلاقة العاطفية، التي برزت أكثر بوسائل الإعلام، عقب حصول ارورا على الطلاق الرسمي.

وقال الموقع إنه في الحلقة الأخيرة من برنامج Koffee with Karan في موسمه السادس، كشفت النجمة بريانكا شوبرا Priyanka Chopra-ضيفة الحلقة- أن ماليكا أرورا وأرجون كابور، يستعدان بالفعل للزواج، ومن المتوقع أن يقيما حفل الزفاف في القريب العاجل.

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ومنذ تصريح شوبرا، بدأت التسريبات تملأ بوليوود، وبحسب مصادر مقربة، من المقرر أن يعقد الثنائي قرانهما في أقل من شهرين من الآن (أبريل) في عرس مسيحي.

يقول المصدر: “قررت ماليكا و آرجون عقد الزواج في أبريل، في حفل زفاف كنسي”. ومعروف أن حفلات الزفاف المسيحية ليست شيئا جديدا في عائلة أرورا، حيث إن شقيقتها أمريتا أرورا، وهي ممثلة سابقة، تزوجت أيضا من شاكيل لاداك في احتفال مسيحي.

جدير بالذكر أن عام 2018، قد شهد العديد من حفلات الزفاف الشهيرة في بوليوود مثل حفل ديبيكا ورانفير، وسونام وأناند، وبريانكا ونيك وكابل وجيني وغيرهم.