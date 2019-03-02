سعد لمجرد يوجه تهنئة خاصة لوالده بعيد ميلاده.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

وجه الفنان المغربي سعد لمجرد تهنئة خاصة لوالده الفنان البشير عبدو، بمناسبة عيد ميلاده.

لمجرد نشر صورة تجمعه بوالده وهما يغنيان معا، وذلك على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وعبر عن حبه الشديد له، بقوله: “بابا حبيبي وأعز أصدقائي كل عام و انت بألف خير وصحة و سلامة ، كل عام و انت تاج راسي ومثلي الأعلى”.

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وأضاف: “كل عام و انت حبيبي يا بابا يا حب حياتي ، الله يطول فعمرك و يخليك لينا و يسمح لي منك انت و ماما يا ربي أمين . باسمي و باسم اخي علي نهنؤك بعيد ميلادك يا عشق قلبنا”.

يُذكر أن سعد لمجرد، كان قد حصل على البراءة من تهمة الاغتصاب، التي اتهمته فيها الفتاة الفرنسية لورا بريول وستتم محاكمته فقط بتهمة العنف والاعتداء الجنسي عن القضية نفسها في عام 2019، حسبما أكد أحد أقاربه إضافة إلى محاكمته في القضية الثانية التي وقعت في سان تروبيه.

وتعود قضية الاغتصاب الثانية إلى شهر أغسطس الماضي في سان تروبيه، حيث شهد أحد العاملين في الفندق، الضحية التي تقدمت بشكوى ضد سعد لمجرد تترك غرفة الفندق في حالة من الرعب، وذلك حسبما أكد موقع mediapart fr الفرنسي.