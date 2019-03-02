إلهام الفضالة تنشر صورة مؤثرة لرسالة زوجها من داخل السجن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، متابعيها بنشر رسالة زوجها الصحفي خليل التميمي، عندما كان أسيرًا في العراق عام 1990.

إلهام الفضالة، نشرت الصورة عبر صفحتها الشخصية «سناب شات»، وقرأت جزء من نص الرسالة المنشور، والتي تحمل تاريخ 30 نوفمبر 1990، جاء فيه: «أنا موجود في العراق ولكن مشتاق إليك يا والدتي جدا أن ترضين عني وتغفري لي يا والدتي وتدعيلي عند الله بالفرج».

وجاء توقيت نشر الرسالة، في ذكرى الاحتفالات بتحرير الكويت والتي تكون في 26 فبراير من كل عام، كما نشرت محضر استلام الرسالة، والذي كان مؤرخًا بتاريخ 28/3/1991 وهو تاريخ الإفراج عن زوجها.

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وحصدت الصورة على العديد من تعليقات متابعيها والذين تمنوا أن تنسى الذكريات الحزينة متمنين لها السعادة والراحة.

خليل التميمي، هو صحفي جريدة الوطن سابقَا، وأسر لمدة 8 شهور في معتقلات العراق، وهو الزوج الثاني لإلهام الفضالة، بعد زوجها الأول والذي أنجبت منه ابنتها منى وأنجبت من خليل ابنتين وهما فجر ونور.

وكانت إلهام الفضالة، بزفاف ابنتها الكبرى “منى العتيبي”، يوم 22 نوفمبر، في إحدى القاعات الخاصة بالأفراح في الكويت.