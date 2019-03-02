نجل أحمد السقا يوجه له رسالة مؤثرة احتفالا بعيد ميلاده

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

حرص ياسين، نجل الفنان المصري أحمد السقا، على توجيه رسالة مؤثرة لوالده، عبر فيها عن حبه الشديد له، وذلك احتفالا بعيد ميلاده.

نجل السقا نشر صورة قديمة جمعتهما، ظهر فيها ياسين في عمر الطفولة، وأرفق الصورة بتعليق قال فيه: “هذا الرجل ربط هذا الشيء على رأسي لأشبه شخصيته في أحد الأفلام.. أعتقد هذه الصورة تشرح كل شيء، إلى نمبر وان بالنسبة لي، وقدوتي في الحياة.. الناس لن تفهم الطريق الشاق الذي سلكه ليصل إلى ما وصل إليه اليوم”.

وأضاف، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”: “بحبك وسأظل دائما أقدر كل شيء تفعله من أجلي، وسأستمر في فعل أفضل ما لدي لأجعلك فخور بي، عيد ميلاد سعيد”.

Advertisements

يذكر أن أحمد السقا قد احتفل يوم الجمعة 1 مارس بعيد ميلاده الـ 46، حيث أنه من مواليس 1 مارس عام 1973.

وأحمد السقا متزوج من الإعلامية ومصممة الأزياء مها الصغير ولديه منها ثلاثة أبناء هم “ياسين، ونادية، وحمزة”.

ويقوم الفنان أحمد السقا حاليا بتصوير دوره في مسلسل “ولد الغلابة”، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم، ويشاركه البطولة مي عمر، ومحمد ممدوح، وإنجي المقدم، وإدوارد، وهومن إخراج محمد سامي.