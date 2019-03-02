مصطفى قمر يوجه تهنئة لوالده بعيد ميلاده.. وهكذا هرب من تقديم هدية.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

وجه الفنان المصري مصطفى قمر تهنئة خاصة لوالده المهندس أحمد قمر احتفالا بعيد ميلاده، وذلك على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”.

الفنان المصري نشر صورة له وهو يطبع قبلة على خد والده، وأرفقها بتعليق قال فيه: “كل سنة وانت طيب يا بابا ربنا ما يحرمنا منك ابدا”.

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مصطفى مازح والده مؤكدا أنه لن يقدم هدية له هذا العام، وذلك لأن عيد ميلاده يوم 29 فبراير الذي لم يأتي هذا العام، حيث قال: “علي فكرة يا بابا انا مش حاجيب هدية السنة دي طبعا انت عارف ليه علشان عيد ميلادك ٢٩ فبراير والسنة دي ماجاش”.

وكان مصطفى قمر قد نشر من قبل صورة بصحبة شقيقيه لأول مرة، وعلق عليها وكتب: «مع آل قمر ياسر قمر وحمادة قمر والأخ الأصغر مصطفى قمر».

الجمهور اندهش من الصورة التي نشرها مصطفى وخاصة أن كل شقيق منهم لا يشبه الآخر على الإطلاق، ولا يوجد أي شيء مشترك بينهم، بينما قال الفانز إن مصطفى هو أكثرهم وسامة.