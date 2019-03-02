محمد منير يحتضن أمينة على المسرح في حفله الأخير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان المصري محمد منير، حفلًا غنائيًا كبيرًا في فاميلي بارك بالقاهرة الجديدة، وسط حضور عدد كبير من جمهوره، واحتفل معهم بألبومه الجديد «وطن».

وحرصت الفنانة أمينة، على حضور الحفل، وصعدت على المسرح واحتضنت الكينج وقدمت له التهنئه وشاركته في غناء أغنية «وسط الدايرة».

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ووجهت أمينة رسالة لمنير عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، قالت فيها: «شكرا محمد منير أصر النهاردة يعمل الحفلة ويخصص دخلها لصالح مستشفي أهل مصر للحروق ويتضامن بفعل إنساني منه ويدعم المصابين والحادث الأليم أنا بقولك مش جديد عليك يا ابن مصر وفرحانة أوى اني وقفت جنبك وجمعني بيك مسرح واحد».

وكان محمد منير، قد خصص نسبة من أرباح الحفل لصالح مستشفى أهل مصر للحروق، ومؤسسة أهل مصر، وبنوك الدم لدعم المصابين جراء الأحداث العنيفة التي حدثت في مصر خلال الأيام القليلة الماضية.

الحفل أقيم تحت عنوان «وحشتنا يا منير»، وهو بمثابة عودة محمد منير إلى الحفلات بعد غياب طويل، وتم عمل التجهيزات للحفل على مدار أكثر من 5 أيام متتالية علي قدم وساق دون توقف، تحضيرا لهذا اللقاء الذي انتظره جمهوره كثيرا منذ مارس الماضي عندما أحيا منير حفله الأخيرة على ساحة معبد الكرنك في حفل ختام احتفالية الأقصر عاصمة الثقافة العربية.