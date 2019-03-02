وفاء عامر تستعيد الذكريات الأليمة وتكشف تفاصيل وفاة شقيقتها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية وفاء عامر تفاصيل وفاة شقيقتها “هالة”، والتي رحلت عن عالمنا في عام 2001.

الفنانة المصرية كشفت أن شقيقتها الراحلة كانت أصغر منها، حيث أنها من من قامت بتربيتها، لافتة إلى أنها توفيت وهي حامل.

وفاء كشفت تفاصيل الوفاة بقولها: “هي كانت عاملة عملية تلقيح صناعي وحملت، وكان لابد أن تتناول أدوية مسيلة للدم لكن الدكتور لم يخبرها بذلك، فكانت تشعر بثقل في قدمه ثم شعرت بثقل في صدرها”.

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وتابعت، خلال استضافتها في برنامج “تحت السيطرة” تقديم الفنانة أروى: “فذهبت لنفس الطبيب لكنه لم يعرف ما بها، وعندما نزلت من عنده شعرت بأنها ستموت فاتشهدت وهي في السيارة وماتت”.

الفنانة المصرية أكدت أنها تأثرت كثيرا بوفاة شقيقتها، خاصة وأنها كانت تحمل معها مسئولية أشقائهما ووالدتهم، داعية الله أن يتغمدها برحمته.

وكانت وفاء عامر قد استنكرت مؤخرا الفيديو المنتشر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لسيدة تقوم بدفع طفلها من النافذة للشرفة عقابًا له لأنه نسي مفتاح المنزل بداخله، وتساءلت كيف استطاعت هذه السيدة أن تفعل ذلك في طفلها وأن لا تؤثر صرخته عليه، وأشارت أن لها شقيقة توفيت نتيجة لأنها كانت محرومة من الإنجاب وتتمنى إنجاب طفل وحيد.