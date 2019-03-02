حلا شيحة تحتفل بعيد ميلادها في الكواليس مع محمد رمضان.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية حلا شيحة بعيد ميلادها في كواليس تصوير مسلسلها الجديد “زلزال”، بحضور الفنان محمد رمضان وعدد من فريق عمل المسلسل.

رمضان وفريق المسلسل أحضروا لحلا قالب تورتة كبير حمل صورتها، وشاركهوها تقطيعها، ونشرت الفنانة هنادي مهنى صورة من الحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

هنادي وجهت تهنئة لحلا وللمخرج إبراهيم فخر، والذي تزامن عيد ميلاده في نفس اليوم، حيث قالت: “عيد ميلاد سعيد لأستاذ إبراهيم وحلا.. زلزال رمضان 2019.

Advertisements

والفنانة حلا شيحة تحتفل هذا العام بعامها الـ 40، حيث أنها من مواليد شهر فبراير عام 1979.

وكانت قد ظهرت صورة مؤخرا للفنانة المصرية حلا شيحة من كواليس المسلسل مع الفنان محمد رمضان، وقد ظهرت في الصورة وهي ترتدي جلباب ومنديل، مما كشف أنها ستقوم بشخصية شعبية خلال أحداث العمل.

ومسلسل “زلزال” من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج ابراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة الفنان محمد رمضان، والفنانة حلا شيحة، والفنان ماجد المصري، والفنانة نسرين أمين، والفنانة هنادي مهنى، وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل تعاون محمد رمضان الأول مع شركة سينرجى فى الدراما التليفزيونية.