كيلي جينر تتعرض للخيانة

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشف موقع فني عالمي عالمي مقرب من نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية الشهيرة كيلي جينر، أنها وجدت دليلا قاطعا يثبت خيانة حبيبها ووالد ابنتها النجم العالمي ترافيس سكوت لها مع امرأة أخرى.

وأكدت كيلي جينر أن النجم ترافيس سكوت كان أجل جولته العالمية، مؤكدا أنه بسبب المرض، ولكن السبب الحقيقي لتأجيل مواجهة حبيبته كيلي جينر له بدليل خيانته لها مع امرأة أخرى، وذلك وفقا لموقع TMZ المعني بأحبار المشاهير.

وكانت عائلة كيم كاردشيان، قد أكتشفت خيانة ازواجها واحدا تلو الآخر، حيث إن النجمة العالمية الشهيرة كلوي كاردشيان، شقيقة كيلي جينر، كانت انفصلت عن حبيبها ووالد طفلتها النجم العالمي تريستان ترمبسون، بسبب خيانته لها مع عارضة الأزياء جوردان وودز، والتي تعتبر في نفس الوقت الصديقة المقربة للنجمة كيلي جينر.

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ولم يصدر أي بيان أو قرار بشأن ما حدث بين كيلي جينر البالغة من العمر 21 عاما، وحبيبها ترافيس وإذا كانا سينفصلان هما الآخران أم سوف تسامحه كيلي وتعطيه فرصة أخرى.

وكانت النجمة العالمية قد نشرت، مؤخرا، مجموعة من الصور عبر خاصية ستوري بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام تكشف عن احتفالها بعيد الحب مع حبيبها المغني الأمريكي ترافيس سكوت.

وكشفت كيلي جينر من خلال الصور أن حبيبها ترافيس، قد فرش منزلها على طريقة ورود مزينة على شكل قلوب تمر كيلي جينر من خلالها في ممر المنزل على أنغام الموسيقى الرومانسية مع الشموع في ثاني عيد حب يجمع بينهما.