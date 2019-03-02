أشرف عبدالباقى يسافر بورسعيد من أجل مسرحية «كلها غلط»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يتوجه النجم المصري أشرف عبدالباقى يوم الأحد 3 مارس إلى محافظة بورسعيد لعرض مسرحية “كلها غلط ..جريمة فى المعادى” على خشبة مسرح المركز الثقافى “أوبرا بورسعيد”، ومن المقرر العودة آخر الأسبوع الجارى، واستئناف عرضها على مسرح نجيب الريحانى بوسط البلد.

ومسرحية كلها غلط “the play that gose wrong” هى رواية كوميدية إنجليزية أخذ الفنان المصري حقوقها الأدبية وقام بتمصيرها للعرض فى مصر، حيث تعرض حاليا، فى عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواى بجانب لندن، وهى تأليف Henry Lewis وJonathan sayer وHenry shields.

ويشارك في بطولة مسرحية “جريمة فى المعادى.. مسرحية كلها غلط”، مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج أشرف عبد الباقى، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة حسن نجيب ومدير المسرح رشدى سلامة، أزياء هالة الزهوى، ديكور محمود سامى.

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والجدير بالذكر أنه بالرغم من النجاح الذي قدمه الفنان المصري أشرف عبدالباقي، مع فريق «مسرح مصر»، إلا أنه ما زال يتعرض لهجوم شديد من قبل الفنانين والنقاد.

أشرف عبدالباقي، رد على الانتقادات التي تعرض لها هو ونجوم «مسرح مصر»، في تصريحاته لبرنامج « The Insider بالعربي»، والمذاع عبر فضائية دبي: «احترم أي نقد أو رأي مخالف له».

الفنان المصري، أكد على نجاح تجربة «مسرح مصر»، قائلا، إنه قارب على تقديم 120 عرضًا، وأن كل العروض التي يقدمها يكون المسرح ممتلئ بالجمهور الذي يستمتع معهم.