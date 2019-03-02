ريهانا تبهر محبيها بفستان من«Alexandre Vauthier».. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تألقت النجمة والمطربة الأمريكية ريهانا، كما أبهرت محبيها و عشاقها وذلك بنشرها مؤخرا عدد من الصور على صفحتها الشخصية بموقع ” تويتر “، حيث ظهرت بهم النجمة البالغة من العمر 31 عاما مرتدية فستان قصير ذى تصميم مميز من مجموعة تصميمات دار ازياء ” Alexandre Vauthier ” لموسم ربيع 2019 .

وتم وضع النجمة العالمية البالغة من العمر 31 عاما، في مقارنة مع عارضة الأزياء التي قدمت التصميم لأول مرة ، وذلك بعد تداول الصور بكثافة علي مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت التعليقات بالإشادة بإطلالة ريهانا الاكثر تميزا من الموديل التي عرضت الفستان علي الـrunway ، كما أكد الكثيرين أن اختيارات ريهانا دائما تجعلها مركز اهتمام المعنيين بالازياء والموضة كونها مميزة.

وعلى جانب أخر، شوهدت المطربة والنجمة الأمريكية الشهيرة ريهانا، برفقة حبيبها الملياردير السعودي، ورجل الأعمال حسن جميل، وهما يشاهدا مباراة بين فريق لوس انجلوس ليكرز، ضد فريق هيوستن روكتس بوجود بعض الاصدقاء.

وكانت العلاقة العاطفية بين ريهانا وحبيبها الملياردير قد عادت مجددا بعدما انفصلا لفترة، وجاء ذلك بعد اشاعات تحدثت عن انفصالهما وعودتهما الى بعضهما عدة مرات في السابق، حيث بدا أن الثنائي يحاولا منذ خروج علاقتهما الى الاضواء التعتيم عليها قدر المستطاع للحفاظ على سرية العلاقة، بإبقائها بعيدًا عن الاعلام والمعجبين.