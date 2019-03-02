حملة مدفوعة للدفاع عن مايكل جاكسون.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أقدم ورثة ملك البوب الأمريكى الراحل مايكل جاكسون، على الدفاع عنه بعد عرض الفيلم الوثائقى الأخير، والذى يعرض حياته الجنسية ويتهمه بالتحرش بالأطفال.

ومن جانبه دشن تاج جاكسون، ابن شقيق ملك البوب الراحل، حملة جديدة للدفاع عنه، والاتفاق مع شركة حافلات لندن على عرض صورة عمه على الحافلات وكتابة كلمة بريء، فى إشارة إلى الحملة الممنهجة لتشويه سمعته.

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كما ظهرت اللافتات التى تدعم براءة مايكل جاكسون على الحافلات الحمراء الشهيرة فى مدينة لندن الإنجليزية، بعد الاتفاق الذى ابرمه ابن شقيقة مع الشركة فى الترويج للحملة المضادة، وبدأت الحملة عن طريق الصفحة التى انشأها “تاج” عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، لجمع التبرعات من أجل حملة إعلانات تدعم براءة عمه من تهم التحرش بالأطفال بعد عرض الفيلم الوثائقى الأخير.

والجدير بالذكر أن القائمون على الفيلم الوثائقى قد هاجموا شركة الحافلات بعد ابرامها لاتفاق مع ورثة ملك البوب فى الترويج لبراءته دون الاستناد الى وثائق تثبت ذلك، وهو ما دفع الشركة للرد والدفاع عن مايكل جاكسون باتهامهم للترويج للشائعات بفيلمهم الجديد.

كما طالب ورثة جاكسون، بتعويض 100 مليون دولار من شبكة HBO، التى أذاعت الفيلم المسيء للمطرب الراحل الذى تناول العديد من الروايات التى شكك فيها الورثة، مستندين على الاتفاق الذى أبرمه الراحل والشبكة فى تسعينات القرن الماضى بعدم نشر أى أخبار أو مسلسلات تسيء له أو لفريق عمله.